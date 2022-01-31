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الإمارات تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 40 دقيقة

الجيش الإماراتي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي.

وأضافت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان: “لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وتابعت: “نجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”.

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

كما أهابت الوزارة بالجميع “استقاء جميع الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة”.

بدوره أعلن التحالف العربي بقيادة ، الإثنين، تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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