العاصفة الثلجية تنقذ الحكومة اليونانية!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 11:46 مساءً

تمكنت الحكومة اليونانية من اجتياز اقتراع لحجب الثقة عنها، اليوم الأحد، وسط حالة من الغضب إزاء عاصفة ثلجية هبت أخيراً وأصابت أجزاء من البلاد بالشلل.

وأعلنت رئاسة البرلمان الأحد، أنه في أعقاب مناقشات استمرت ثلاثة أيام، أيد 156 نائباً من بين 300 نائب بالبرلمان ميتسوتاكيس .

وتم إجراء الاقتراع بطلب من أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب سيريزا، من تيار أقصى اليسار. وتركز الجدال على الثلوج الكثيفة التي ضربت العاصمة أثينا يوم 24 يناير (كانون الثاني) والثلاثة أيام التالية.

وقال تسيبراس إنه على الرغم من أن خبراء الأرصاد توقعوا هطول الثلوج الكثيفة إلا أن الحكومة لم تتمكن من حماية المواطنين.

وخلال العاصفة، انقطعت الكهرباء في العديد من الأماكن وتقطعت السبل بآلاف الأشخاص في سياراتهم على الطرق السريعة وغيرها من الطرق الرئيسية.

واعتذر ميتسوتاكيس وتعهد بتنظيم الحماية المدنية بشكل أفضل. وخلال النقاش البرلماني، اتهم تسيبراس بانتهاج مسار شعبوي.

من جهة أخرى وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو، إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص وترك البعض سياراتهم وتحركوا سيراً على الأقدام، لكن ظل نحو 1200 سيارة عالقة على طريق أتيكي أودوس، وهو الطريق الدائري الرئيسي في العاصمة.

وشهدت أجزاء من أثينا انقطاعا في الكهرباء، حيث قال مشغلو الشبكة إن الأطقم تعمل على إعادة التيار وأصيب 15 راكبا، حين حاولت عربة سكة حديد سحب قطار يُقل 200 راكب تقريبا كان قد توقف في الثلوج الكثيفة في وسط اليونان.