إلغاء نحو 1400 رحلة طيران أميركية بعد عاصفة شتوية

30 يناير , 2022
عاصفة شتوية في أمبركا (أ ف ب).
أُلغيت نحو 1400 رحلة طيران أميركية في ساعة مبكرة الأحد بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق.
وأعلنت العديد من الولايات حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا.
وبحسب موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها نحو 1400 رحلة.
وأظهرت البيانات أن نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.
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