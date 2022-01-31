الحوثيون يعلنون تنفيذ 'عملية عسكرية' في العمق الإماراتي

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدة عبر "تويتر" :"بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن اعتراض صاروخ اطلق باتجاه الإمارات.

وتعرضت الإمارات يوم 17 يناير لهجوم تبناه الحوثيون استهدف مستودع وقود لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية في العاصمة الإماراتية، ومنطقة بمطار أبو ظبي قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.