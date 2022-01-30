شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تقتل 4 أشخاص على الأقل في وسط أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي أربعة أشخاص على الأقل فيما أصيب آخرون بجروح حين ضربت عاصفة ألمانيا والتشيك وبولندا ترافقت مع رياح قوية، متسببة باقتلاع أشجار وفوضى في حركة النقل.

وتُوفي شخصان الليلة الماضية في بيليتس قرب برلين، بعدما أدت الرياح إلى سقوط أحد الألواح الإعلانية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة.

وتوقفت حركة القطارات للمسافات الطويلة جزئياً في عدد من مناطق شمال وشرق البلاد، خصوصاً بين هامبورغ وبرلين وبريمن. وبقيت الحركة غير منتظمة الأحد بسبب سقوط أشجار وغصون على السكك الحديد.

وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية ما تزال مرتقبة في هذه المناطق وفي جنوب ألمانيا.

وفي تشيك ، توفي رجل في السبعين حين اقتلعت الرياح مستودعاً قيد الإنشاء في فيلكي بيتوكنو بغرب براغ ، فيما أصيب رجل آخر في الحادث.

وأعلنت فرق الإطفاء في بولندا وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بسبب الرياح العاتية.