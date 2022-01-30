شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يدين قيام الحوثي بزراعة الألغام بين «بيحان» و«البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني معمر الإرياني، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بزراعة الألغام بكثافة في الطرق الرئيسية والفرعية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات المحاددة في محافظة البيضاء، ومنع حركة المواطنين في تلك المناطق.

وأوضح عبر حسابه الرسمي في "التويتر" أن زراعة الألغام بكثافة في الطرق الرابطة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء أدى إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، وفرض حصار مطبق على قرابة 12 ألفًا من أبناء مديرية ناطع، وقرابة 10 آلاف من أبناء مديرية نعمان، إضافة إلى قطع شبكة الاتصالات عن المديرية للأسبوع الثالث على التوالي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".