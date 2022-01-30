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 جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

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الدمام - شريف احمد - شن جيش الاحتلال ، اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت 17 فلسطينياً.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل ثمانية فلسطينيين من بلدة العيسوية، من بينهم أخوان، بعد أن داهم منازل ذويهم في العيسوية، وفتشها، بينما اعتقل ستة فلسطينيين من بلدة الطور، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، فيما اعتقل ثلاثة شبان من حزما شمال شرقي القدس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من بلدة حزما شمال شرقي القدس، بعد أن داهم منازلهم وفتشها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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