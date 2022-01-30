شكرا لقرائتكم خبر عن أم تواجه شبهات بالقتل بعد العثور على جثة صبي بحقيبة في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد أنه يجري التحقيق مع أم للاشتباه في جريمة قتل بعد العثور على جثة صبي 10/ سنوات/ بحقيبة فى صندوق للقمامة بمنطقة باريس الكبرى.

وذكرت محطة "فرانس إنفو" الإذاعية نقلا عن مكتب المدعى العام المحلي أنه تم احتجاز الأم .

وتم العثور على جثة الطفل يوم الخميس على بعد حوالى 100 متر من منزل الأسرة . وظهرت على جثته عدة طعنات.

وكان الأب قد أبلغ عن اختفاء زوجته والصبي بعد عودتهما إلى المنزل من العمل مساء الأربعاء، عندما لم يكن أي منهما في المنزل في قرية فيريريس إن بري.

ووفقا للأقارب، فإن المرأة 33/ عاما/ مختلة عقليا.