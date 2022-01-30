عزم يؤكد ضرورة إشراك جميع الفعاليات بالقرار السياسي

بغداد - ياسين صفوان - أكد تحالف عزم، الاثنين، ضرورة إشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار السياسي، داعياً الى عدم التفرد.

وقال التحالف في بيان، إن "تحالف عزم عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي حيث ناقش اللقاء تطورات ومستجدات المشهد السياسي".

وأكد الاجتماع بحسب البيان على "ضرورة اشراك جميع الفعاليات السياسية بالقرار السياسي وعدم التفرد برسم خارطة الطريق من طرف بعينه"، مشدداً على "أهمية النأي بالنفس عن الاصطفافات التي تولد مشاكل عميقة وتهدد فرص الاستقرار السياسي والامني".

وجرى خلال الاجتماع وفقاً للبيان "التركيز على ضرورة انصاف المناطق المحررة وانهاء المشاكل المستعصية التي عاشها سكانها ومن ذالك ملف النزوح والمغيبين والتهديدات الامنية المتكررة".