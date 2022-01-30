مجلس الخدمة يتحدث عن تعيين الحراس الإصلاحيين

بغداد - ياسين صفوان - أكد مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، مضيه باصدار قرار يخص الحراس الإصلاحيين.



وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل اليوم الأحد حيدر الجمالي معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل، وتم مناقشة استكمال اجراءآت تعيين الحراس الإصلاحيين في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث".

واكد التميمي بحسب البيان أن "المجلس ماض بإصدار قرار فيما يخص عودة الحراس الإصلاحيين إلى وظيفتهم".