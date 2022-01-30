"جيتس وروتشيلد مطلوبان للعدالة".. ما قصة "حافلة المشاهير" بتظاهرات واشنطن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خرج آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض أكبر الأسماء في حركة مناهضة التطعيم، إلى العاصمة يوم الأحد الماضي، في مسيرة ضد تفويضات اللقاح ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه بعد مرور عامين تقريبًا على انتشار وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 860 ألف أمريكي، كان التجمع لعدد كبير من الأميركيين، غير مرتدين "الكمامات" للاحتجاج ضد التطعيم الإجباري.

وبرزت خلال الاحتجاجات، حافلة تسير وسط التظاهرات مكتوب عليها "مطلوب للعدالة"، وأسفلها صور لعلماء ومشاهير، بينهم بيل جيتس، وأنتوني فاوتشي، وروتشيلد.

وحمل المشاركون في المسيرة ملصقات وأعلامًا تضمنت "اللقاحات أسلحة بيولوجية تقتل جماعي"، و"فاز ترامب".

وكانت حافلة متوقفة بجوار نصب واشنطن التذكاري، ملفوفة بعلامات "اعتقال أو نفي" وعرضت صور أنتوني س. فاوتشي، وبيل جيتس، وجاكوب روتشيلد.