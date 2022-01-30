جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شقيقين في منزلهما ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثتي شقيقين داخل منزلهما في منطقة الشدية ببنها، وجرى نقل الجثتين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها، بورود بلاغ بالعثور على جثتي شقيقين متوفيين داخل منزلهم بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

انتقل رجال المباحث، وبالمعاينة والفحص، تبين العثور على جثة "طارق.ب" 18 عامًا، و"محمد.ب" 22 عامًا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العناني مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.