7 إصابات في انقلاب سيارة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الزهراء، التابعة لمركز بلطيم في كفرالشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية وصول 7 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم المركزي، مصابين بإصابات متفرقة نتيجة الحادث.

ووفق ما جرى تدوينه في مستشفى بلطيم المركزي، تبينت إصابة كل من :"مروة.ع.ع"، 26 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، واشتباه كسر بالضلوع، و"أمنية.م.ف"، 25 عامًا، كسور متعددة بالذراع الأيسر، و"محمد.ع.ا"، 4 أعوام، جروح متفرقة باليدين، و اشتباه كسر بالفك، و"منير.أ.ا"، 11 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

كما أصيبت "إيناس.م.ا"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن ، و"جومانا.أ.م"، 7 أعوام، جرح قطعي بالذراع الأيمن طوله 3 سنتيمترًا، و"نيروز.أ.م"، 12 عامًا، جرح قطعي بالوجه.