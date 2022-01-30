المملكة تمد يد العون لإيواء لاجئي الروهينجا

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير 500 موقع إيوائي للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، يستفيد منها 3.000 فرد، ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية، المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير احتياجات الحياة الأساسية للاجئين والنازحين، في مختلف دول العالم وتحسين أحوالهم المعيشية.

من جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية، للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان.

ووزع المركز أمس 125 طناً و600 كيلوجرام من المساعدات، شملت 2.000 سلة غذائية، و4.000 كيس دقيق، و800 بطانية، وذلك في محافظة كنر الأفغانية، استفاد منها 2000 أسرة، وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي، الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني.

في غضون ذلك، التقى رئيس الفريق السعودي لرئاسة المملكة لمجموعة المانحين، لدعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل الغامدي، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بنائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار محمد العتيق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة رئاسة المملكة مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يوليو 2023، وبحث سبل التعاون في إعداد خطة رئاسة المملكة للمجموعة، والتنسيق لعقد بعض اجتماعات المجموعة في مدينة نيويورك.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في الشؤون الإنسانية والإغاثية، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، ونوّه العتيق بالأداء المهني المميز للمركز، ودوره الحيوي في خدمة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.