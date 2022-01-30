جريمة جديدة للحوثيين.. استهداف مسجد وسقوط قتلى وجرحى

وقال المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة"، إن "ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مسجد عبدالله بن مسعود في قرية الصفحة بمديرية عسيلان محافظة شبوة بصاروخ موجه، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من المصلين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال".
ونشر المركز الإعلامي لقوات "العمالقة"، فيديو قال إنه يظهر حجم الدمار، مشيرا إلى أن القصف أدى لتدمير أجزاء كبيرة من المسجد، ومصادر المياه والمرفقات الخاصة به.
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