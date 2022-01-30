تشير تفاصيل الرحلة إلى أن كوريا الشمالية تختبر صاروخها البالستي طويل المدى منذ 2017، عندما حلقت مرتين بصواريخ بالستية متوسطة المدى فوق اليابان، و3 صواريخ بالستية عابرة للقارات، أظهرت إمكانية الوصول إلى عمق دوت الخليج الأمريكي. ويعد اختبار الأحد الجولة السابعة من الإطلاق هذا الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية تختبر صاروخا طويل المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.