أمريكا تعتقل شخصاً أثناء توجهه لواشنطن لـ"قتل الرئيس بايدن" بأمر من الرب



أوقفت السلطات الأمريكية، شخصاً هدّد بقتل رئيس البلاد جو بايدن، زاعماً أنه تلقى "تعليمات من ‏الله بالسفر للإضرار بحياة بايدن".



حيث نص ملف الدعوى القضائية للشخص المدعو سكوت ميريمان، وهو من سكان ولاية كانساس الأمريكية، أنه توجه إلى العاصمة واشنطن "بناء على طلب الرب"، وذلك من أجل "قطع رأس الأفعى في قلب الوطن".



فيما وصف "ميريمان"، في منشورات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي بـ"المسيح الدجّال".



إلا أنه جرى توقيف "ميريمان" من قِبل عناصر الخدمة السرية، في واشنطن يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تبيّن أنه لا يحمل السلاح، بينما كانت بحوزته عدة طلقات نارية ومنظار رصد في حقيبة الظهر التي كان يرتديها.



في وقت لاحق، أبلغ "ميريمان" وكلاء المخابرات الأمريكية أن لديه رسالة لإيصالها إلى بايدن، وأنه سينصحه بأن الناس سئموا ما وصفه بالانقسام في الولايات المتحدة، و"يجب أن يعودوا إلى الله".



كما هدد "ميريمان" أحد وكلاء الاستخبارات الأمريكية، قائلاً له: "أنا قادم من أجلك أيها اللعين".



بحسب ملف الدعوى أيضاً، اتصل "ميريمان" في 27 يناير/كانون الثاني، بلوحة مفاتيح البيت الأبيض، ووجّه تهديدات ضد بايدن، الأمر الذي دفع عامل الهاتف إلى الاتصال بالخدمة السرية، التي تحدثت بعد ذلك معه في ساحة انتظار السيارات في كانساس.



من المقرر أن يمتثل "ميريمان"، الذي يعمل كمقاول بناء، أمام القاضي، الإثنين 31 يناير/كانون الثاني، بتهمة "تهديد الرئيس".

