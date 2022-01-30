في حادث جديد.. 4 قتلى بانفجار هائل شرقي إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 10:05 مساءً

قتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار هائل في مدينة كلات الصناعية التابعة لمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء “خبر أون لاين” الإيرانية عن نائب رئيس دائرة الإطفاء في مدينة مشهد مهدي رضائي، قوله إن “الانفجار خلف حتى الآن 4 قتلى من العاملين في مدينة كلات الصناعية”، مبيناً أن “عدد الجرحى والموجودين تحت الأنقاض لم يُعرف بعد”.

ولم يوضح رضائي سبب الانفجار، لكن قال إنه “وقع في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي”.

ويأتي الانفجار في محافظة خراسان ، استكمالا لمسلسل الانفجارات الغامضة التي ضربت إيران العام الماضي.

وشهدت إيران انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية، بالإضافة للعديد من شبكات الكهرباء.

وحتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية لسلسلة الحرائق والانفجارات التي ضربت مناطق مختلفة من إيران، ولم يخلف أغلبها أي إصابات بشرية، وإنما ألحقت أضرارا واسعة ببعض المنشآت.