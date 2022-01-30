على وقع التوتر مع روسيا.. كندا تسحب موظفيها من سفارتها بأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الأحد، سحب موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك على خلفية التوترات الجارية حاليا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الكندية: “قررت كندا سحب موظفيها غير الأساسيين”، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار عمل السفارة في كييف.

وتابع البيان: “مع استمرارنا في متابعة الأوضاع عن كثب، تبقى أولويتنا القصوى هي أمن وسلامة الكنديين. مسؤولونا سيظلون على كامل الاستعداد لتقديم الاستشارات للمواطنين الكنديين”.

ويأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بأن روسيا تعد لغزو وشيك لأوكرانيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.

وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ستسحب بعض موظفيها وأقاربهم من سفارتها في أوكرانيا رداً على التهديد الروسي المتصاعد باجتياح كييف، يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها من سفارتها في أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار خطر قيام روسيا بعمل عسكري، بينما أكدت أوكرانيا أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف سابق لأوانه في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل.

وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية، وقالت إن على الأمريكيين التفكير في المغادرة على الفور.

وقالت السفارة الأمريكية: تشاورنا مع الحكومة الأوكرانية بشأن هذه الخطوة ونقوم بالتنسيق مع سفارات الحلفاء والشركاء في كييف مع تحديد مواقفهم.

وحشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا مما أثار توترات مع الدول الغربية. وتصر موسكو على عدم وجود خطط للغزو.

وحذرت السفارة الأمريكية في كييف، من أن العمل العسكري الروسي يمكن أن يأتي في أي وقت وأن حكومة الولايات المتحدة لن تكون في وضع يمكنها من إجلاء المواطنين الأمريكيين في مثل هذه الحالة الطارئة لذلك يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين حالياً في أوكرانيا التخطيط وفقاً لذلك.