ترامب: المتهمون بهجوم الكونغرس يُعاملون “بطريقة غير عادلة”!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 8:44 مساءً

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن مسألة العفو عن مرتكبي أحداث الكونغرس مطلع العام الماضي، سيتم طرحها في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2024.

وقال ترامب أمس السبت خلال لقاء مع أنصاره في كونروي بولاية تكساس: “إذا ترشحت وفزت، فسنعالج بإنصاف وضع أولئك (الذين هاجموا مبنى الكونغرس) في 6 كانون الثاني”.

وأضاف: “إذا تطلب الأمر العفو، فسنمنحهم العفو، لأن معاملتهم تتم بطريقة غير عادلة على نحو كبير”.

منذ 6 كانون الثاني 2021، تم توقيف أكثر من 725 شخصًا، بينهم أعضاء في مجموعات يمينية متطرفة هي “براود بويز” و”أوث كيبرز” و”ثري بيرسينترز”، فضلا عن توجيه اتهامات بالمشاركة في هذا الاعتداء غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وكان أنصار ترامب قد حاولوا اقتحام مقر الكونغرس، وتمكن بعضهم من دخوله خلال مصادقة النواب على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وفي 13 كانون الثاني، وجهت إلى مؤسس مجموعة “أوث كيبرز”، إحدى أبرز جماعات اليمين المتطرف الأميركي، ستيوارت رودز (56 عاما)، تهمة “إثارة فتنة” مع عشرة أعضاء آخرين في المنظمة.

وفي موازاة ذلك، تواصل لجنة برلمانية التحقيق في ملابسات الهجوم وما اذا كان ترامب أو أحد المقرّبين منه اضطلع بدور في التشجيع عليه.

وأصدرت اللجنة حتى الآن مذكرات استدعاء عدة لعدد من الشخصيات الرئيسية المقرّبة من ترامب، ودُعيت ابنته إيفانكا للإدلاء بشهادتها.

ويسابق النواب الوقت لأنهم يرغبون في نشر خلاصاتهم قبل الانتخابات التشريعية النصفية التي ستجري قبل أقل من عام، مع خشية الديموقراطيين من أن يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ويضعوا حدا للتحقيق.