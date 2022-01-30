أنور قرقاش: النهوض بمستقبل المنطقة نراه في التعاون لا في المواجهة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 7:43 مساءً

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، سعي بلاده لبناء الجسور وتعزيزها مع دول المنطقة كافة.

وأوضح قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر” أن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي تأتي في إطار مشاركة بلاده في معرض إكسبو بهدف تطوير العلاقات الثنائية التي دشنها الاتفاق الإبراهيمي

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن المحور الأساس لعلاقاتنا الثنائية مع مختلف دول العالم يستند إلى تقديرنا لأولويات بلادنا بعيداً عن سياسات المحاور.

وأكد أن “النهوض بمستقبل المنطقة نراه في التعاون لا في المواجهة التي لم ينتج عنها سوى تراجع المسار التنموي للمنطقة”.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بحث مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي يزور دولة الإمارات، جوانب التعاون في ضوء “الاتفاق الإبراهيمي”.

وعقب استقباله الرئيس الإسرائيلي اليوم الأحد، في قصر الوطن، عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس إسحاق هرتسوج، مباحثات، ركزت على جوانب التعاون في ضوء “اتفاق السلام الإبراهيمي” الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.

ووصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإسرائيلي، وزوجته ميشال هرتسوج، لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.