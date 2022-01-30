العراق.. مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات الأمنية عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش خلال غارة جوية استهدفت وكراً لهم في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني،، إن “صقور القوة الجوية وبواسطة طائرات F_16 العراقية نفذوا ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً”.

وأوضحت الخلية، أن “العملية نفذت بتخطيط وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، وبعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين”.

وأضافت أن “القوات الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم “.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أفادت، مساء أمس السبت، بمقتل 9 مسلحين من داعش، من المتورطين في الهجوم على الجيش العراقي بناحية العظيم في ديالى.

وتأتي تلك الضربات ضمن سلسلة عمليات عسكرية شنتها القوات العراقية جاءت “ثأراً للشهداء الذين وقعوا في حادثة حاوي العظيم”.

وكان تنظيم داعش نفذ هجوما في الـ21 من شهر يناير/كانون الثاني الحالي، هو الأعنف منذ شهور، استهدف قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة يدالى، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً.