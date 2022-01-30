شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشاهد توثق الخراب والدمار الذي تسبب فيه الحوثي بقرية الجفرة بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الحدث”، مقطع فيديو من داخل محافظة مأرب في اليمن، وثقت من خلاله الدمار والخراب الذي تسببت فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وتجولت كاميرا الحدث داخل قرية الجفرة في مأرب بعد أن حررتها ألوية العمالقة من أيدي ميليشيا الحوثي والتي عاثت في القرية خرابا وفسادا وقتلت العشرات من أهلها.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات التحالف، عن تنفيذ (24) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب.

وأسفرت الاستهدافات عن تدمير (16) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (70) عنصراً إرهابياً.

وكانت قيادة القوات المشتركة قد أكدت، أنها تطبق أعلى معايير الاستهداف في اليمن.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع.