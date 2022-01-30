شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تسحب بعض موظفيها من سفارتها في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الكندية إنها ستسحب بشكل مؤقت الموظفين الكنديين غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في كييف.

وأوضحت الخارجية الكندية أن السفارة ستظل مفتوحة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت كندا قد قامت قبل أيام بزيادة عدد قواتها التي تقوم بالتدريب في أوكرانيا إلى 400 جندي.

يأتي هذا في ظل التوترات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا وقيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الدبابات والأسلحة الثقيلة ، على طول الحدود بين البلدين.