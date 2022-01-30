شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مداهمات على خلفية قضية سرقة مجوهرات أثرية من متحف بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات في مدينة إيسن وذلك على خلفية واقعة السرقة المذهلة لمجوهرات وصل إجمالي قيمتها إلى 113 مليون يورو من متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن قبل عامين.

وأكدت قوات الأمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد أن حملة المداهمات لها علاقة بالتحقيقات في الواقعة، وذكرت أنه تم الاستعانة بقوات من ولايتي سكسونيا وشمال الراين ويستفاليا في الحملة.

وكانت صحيفة "بيلد" أوردت تقريرا في وقت سابق عن حملة المداهمات التي تمت مساء أمس السبت.

واكتفى الادعاء العام في دريسدن اليوم بتأكيد أنه نفذ عملية تفتيش في إيسن، وقال متحدث يورجن شميت:" نحن لا نعلق على هذا الموضوع".

وكانت قد جرت أول أمس الجمعة وقائع محاكمة ستة رجال متهمين بسرقة مجوهرات متحف "القبو الأخضر"، ويُحاكم المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 28 عاما، أمام محكمة أحداث، حيث كان اثنان منهم قاصرين قانونيا وقت السرقة، التي نُفِّذت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام .2019