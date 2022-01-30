شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تصنيع مركبة صديقة للبيئة وأكثر أماناً كبديل لـ «التوك توك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أشهر من إيقاف استيراد قطع غيار التوك توك ومنعه في العديد من المحافظات لتسببه في كثير من الحوادث، أعلنت الحكومة المصرية عن تصنيع مركبة أكثر أماناً كبديل له.

فقد كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن المركبة البديلة ستمتاز بمحركها الثنائي (بنزين/غاز طبيعي) ما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها صديقة للبيئة.

وأضافت أن هذا التعاون يدعم خطة الدولة لتطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للمواطنين.

إلى ذلك، أكدت أن هذا المشروع جزء من مشاريع تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، ما يسهم بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء.

الجدير بالذكر أن المركبة تتميز بإمكانية استخدامها في الأماكن والطرق الضيقة، كما يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي).

كذلك، يمكن أن يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل. والمركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية واعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.