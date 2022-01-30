شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «كوري» تضرب مناطق واسعة شمال بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيراً من الدرجة الثانية، جراء توقع قدوم عاصفة قويّة تضرب مناطق واسعة شمال البلاد، ابتداءً من مساء اليوم وحتى صباح الغد.

وأشار في بيان بهذا الخصوص، إلى أن العاصفة "كوري" ستجلب رياحاً عاتية وطقساً مضطرباً في اسكتلندا، وبعض المناطق الشمالية من إنجلترا، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 70 ميلاً في الساعة داخل المناطق السكنية، فيما قد تصل إلى ٩٠ ميلاً في الساعة في المناطق الساحلية والجبلية بشرق إسكتلندا.

ودعا المواطنين إلى توخي الحذّر ومتابعة حالة الطقس، تحسباً لأي تغييرات قد تطرأ خلال الساعات المقبلة.