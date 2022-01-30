شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. ارتفاع ضحايا العاصفة وتضرر 680 ألف منزل ببولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة القوية التي اجتاحت أجزاء من أوروبا إلى خمسة أشخاص اليوم الأحد، بعد تسجيل مزيد من الحوادث المرتبطة بالرياح القوية في بولندا وجمهورية التشيك.

وتوفي رجل (27 عاما) اليوم الأحد في إقليم "بوميرانيا" بشمال بولندا، عندما سقطت شجرة فوق سيارته، وأسفر الحادث عن إصابة شخص آخر.

وفي بولندا، استجاب رجال الإطفاء لآلاف الاتصالات لإبعاد الأشجار التي سقطت من الطرق وحماية أسقف المنازل، ووفقا للسلطات انقطع التيار الكهربائي عن 680 ألف منزل بسبب الضرر الذي لحق بخطوط الكهرباء.

وفي جمهورية التشيك، انهار جدار بارتفاع 5 أمتار في المنطقة الصناعية في "فيلكي بريتوكنو" غرب براغ، مما تسبب في دفن عاملين، توفي أحدهما في مكان الحادث وتم نقل الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسر في الضلوع.