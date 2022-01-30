شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 1400 رحلة طيران أمريكية بسبب عاصفة عاتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُلغيت نحو 1400 رحلة طيران أمريكية في ساعة مبكرة اليوم الأحد بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق وسط توقعات بطقس أهدأ اليوم الأحد.

وأعلنت العديد من الولايات الأمريكية حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا وكان من المتوقع أن يستمر تساقط الثلج حتى صباح اليوم حيث تحركت شمالا إلى ولاية مين.

وبحسب موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران فقد بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها نحو 1400 رحلة حتى الساعة 10.30 بتوقيت الشرق الأمريكي (1530 بتوقيت جرينتش)، وأظهرت البيانات أن نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.

فيما تم إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران منذ وقت مبكر اليوم في كل مطار من مطاري لاجوارديا وجون كنيدي الدولي بمدينة نيويورك ومطار بوسطن لوجان الدولي.

وأسقطت العاصفة الشتوية العاتية يوم السبت أكثر من 60 سنتيمترا من الثلج على بعض المناطق بينما سببت رياحا قوية مما أدى إلى إلغاء ألوف الرحلات الجوية ودفع حكام ولاية رود آيلاند وولايات أخرى إلى فرض قيود على الوصول للطرق.