شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال في تصادم 6 سيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي تسعة أشخاص حتفهم، من بينهم أطفال، كما أصيب ستة آخرون في حادث تصادم ست سيارات في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، إثر تجاوز سيارة كانت تسير "بسرعة كبيرة" إشارة حمراء وتصادمها مع عدة سيارات في تقاطع طرق.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة كان من بين القتلى مضيفة أن "السرعة سبب" في التصادم الذي وقع بعد ظهر أمس السبت.

وأوضحت الشرطة في إيجاز صحفي في وقت متأخر أمس إن أعمار القتلى تراوحت بين الأحداث ومتوسطي العمر، ونقل اثنان إلى المستشفى حيث توفي أحدهما بينما يرقد الآخر في حالة حرجة".