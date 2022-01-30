شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: فرض عقوبات وشيكة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، إن أعضاء المجلس على وشك التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على روسيا قد يتضمن بعض العقوبات حتى لو لم يرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا.

وذكر مينينديز فى برنامج " حالة الاتحاد " الذي تبثه شبكة (سي إن إن) اليوم الأحد "إن هناك بعض العقوبات التي يمكن أن تتم مقدما بسبب ما فعلته روسيا بالفعل"، مشيرا إلى "الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.. والجهود الرامية إلى تقويض الحكومة الأوكرانية داخليا"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الغزو الروسي "لاحقا" سيؤدي إلى فرض "عقوبات مدمرة ستسحق في نهاية المطاف الاقتصاد الروسي"، فيما نفت روسيا أنها تعتزم غزو أوكرانيا.

وتشير هذه التعليقات إلى أن مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق يتضمن التهديد باتخاذ إجراءات قاسية ضد القطاع المصرفي الروسي وفرض عقوبات شخصية على كبار المسؤولين.