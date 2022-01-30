وكالة «يونهاب»: كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً غير محدد (أ ف ب).

أطلقت كوريا الشماليّة الأحد «مقذوفًا غير محدّد» في البحر الشرقي المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، على ما نقلت وكالة «يونهاب» عن الجيش الكوري الجنوبي.

وتُمثّل عمليّة الإطلاق هذه، سابع اختبار للأسلحة تُجريه بيونغ يانغ هذا العام، حيث يستعرض النظام الكوري الشمالي قدراته العسكريّة ويُواصل تجاهل عرض الولايات المتحدة لإجراء محادثات.