مدير استثمار صلاح الدين يعلق على إجراء المحافظ ضده

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية، إن ما حدث له يعد "سابقة خطيرة لم تحدث في كل محافظات العراق، لافتاً إلى أن المحافظ لم يسلك الطرق الدبلوماسية ولا الإدارية بل اتجه لجلب دوريتين من قوات سوت في وقت نحتاج فيه هذه القوات لمقارعة الإرهاب ومكافحة المخدرات، في حين أنه استخدم هذه القوات لمنع رئيس هيئة ومعاونه من مزاولة عمله".وأضاف، أنه "هناك طرق قانونية وإدارية شرعها القانون والدستور وأكد عليها مجلس الوزراء وامانة مجلس الوزراء بان المدراء العاميين والمعاونيين هم من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً".

وتابع الجبوري، "اذا تكررت هذه الحادثة لنقرأ على الحكومة المدنية والتداول السلطوي بالطرق السليمة السلام"، مؤكداً أن "المحافظ تصرف خارج الإطار القانوني.. ما يحدث في صلاح الدين يتمثل في أن كل من لا يتفق مع المحافظ فهو خارج اطار الحكومة".



وفي وقت سابق من اليوم، وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بإغلاق مبنى استثمار المحافظة ومنع المدير ونائبه من الدوام.

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن " قوّة أمنية وبأمر محافظ صلاح الدين، أغلقت مبنى استثمار المحافظة ومنعت المدير ومعاونيه والموظفين من الدوام".

