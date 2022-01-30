انت الان تتابع خبر مصر تطيح بالمغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 7 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب سفيان بوفال ولكن محمد صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 53 وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 100 بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.



وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي الكان ليضرب موعداً مع الكاميرون بينما ودع منتخب المغرب من ربع النهائي.