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مصر تطيح بالمغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

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بغداد - ياسين صفوان - تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 7 عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب سفيان بوفال ولكن محمد صلاح أدرك التعادل في الدقيقة 53 وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 100 بعد مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي الكان ليضرب موعداً مع الكاميرون بينما ودع منتخب المغرب من ربع النهائي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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