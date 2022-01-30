المرور تشرع بحملة لمحاسبة هؤلاء السائقين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، باشرت مفارزنا بحملة لمحاسبة سائقي المركبات الذين يقودون مركباتهم دون اجازة سوق في عموم محافظات العراق".وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " بعد الاطلاع على الكثير من الحوادث المرورية، لاحظنا ان الكثير من سائقي المركبات المتسببين بتلك الحوادث لا يمتلكون اجازات سوق وبعضهم دون السن القانوني".

وأشارت إلى أنها "ستقوم بحملة مشددة في بغداد والمحافظات لمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يمتلكون اجازة سوق كونها مخالفة قانونية وحسب المادة ٣٢ من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩".

