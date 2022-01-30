بشرى سارة حول 'أوميكرون'

وأكد عودة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن خطورة "أوميكرون" والضغط على المستشفيات أخذا يتراجعان أيضا، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا

وتابع أن "الطفرات الجديدة من متحور "أوميكرون" ظهرت بسبب انتشاره الكبير".



وأضاف أنه "مع زيادة عدد المتحورات والانتشار، زادت نسبة نقل العدوى حيث أن كل شخص مصاب حاليا ينقل الإصابة إلى 16 شخصا".