مجلس الشيوخ الامريكي لايستبعد عقوبات استباقية ضد روسيا

بغداد - ياسين صفوان - أكد السيناتور روبرت مينينديز عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاحد، انه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات "استباقية" ضد روسيا على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

وقال مينينديز لشبكة CNNان "بعض العقوبات يمكن أن يتم فرضها مسبقا"، دون أن يوضح ما هية الإجراءات التي يعنيها، لكنه قال إن "التصعيد الأمني حول أوكرانيا سيسفر عن "عقوبات مدمرة تسحق الاقتصاد الروسي". وكان الكرملين أعلن مرارا أن روسيا "لا تنوي غزو أوكرانيا"، وأكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنها "لن تقدم على الحرب إن لم تفرض عليها، لكنها جاهزة لكافة السيناريوهات"، وبانتظار الرد الأمريكي على مطالبها للضمانات الأمنية في أوروبا".

