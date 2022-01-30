3 ملايين يمني يستفيدون من اتفاقية السعودية والصحة العالمية

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وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، وسيجري بموجب الاتفاقية العناية بصحة الأطفال عبر الحد من وفياتهم دون سن الخامسة من خلال تعزيز جودة تقديم الخدمات الأساسية والتدخل التغذوي لهم بما في ذلك الإجراءات الوقائية والمنقذة للحياة، وتوفير الخدمات الطبية الأساسية والمعدات والإمدادات الطبية وغير الطبية والعاملين الصحيين الأكفاء وجلسات بناء القدرات، وإعادة تأهيل أجنحة الإقامة بوحدات طب الأطفال بالمنشآت المختارة لضمان جودتها وسلامتها، وتوفير المعدات الطبية الأساسية لإنعاش الحالات الحرجة، وتحديث أداء العاملين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بحيث يكون 192 من العاملين الصحيين مدربين في مجال الرعاية الصحية لسوء التغذية الحاد مع المضاعفات الطبية وممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار، وكذلك الاهتمام باحترازات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والصحة العقلية والنفسية والاجتماعية لضمان جودة رعاية آمنة وجيدة.
وسيتم خلال الاتفاقية علاج الحالات الحرجة لسوء التغذية المصحوبة بمضاعفات طبية في وحدة العناية المركزة لجناح الأطفال، وتدريب 32 عاملا في هذه الخدمات من أصل 192 من العاملين الصحيين، إذ سيستفيد من الاتفاقية 3 ملايين و198 ألف فرد بشكل مباشر، ومليونان و697 ألفا و 783 فردا بشكل غير مباشر.
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