2000 طفل يمني ضحايا الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما يقرب من 2000 طفل جندهم المتمردون الحوثيون في اليمن حتفهم في ساحة القتال بين يناير 2020 ومايو 2021، وما زال المتمردون المدعومون من إيران يقيمون معسكرات ويعقدون دورات لتشجيع الشباب على القتال، حسبما أفاد خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد.

وقال الخبراء في تقرير لمجلس الأمن، «إنهم حققوا في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس ومسجد نشر فيه الحوثيون أيديولوجيتهم بهدف تجنيد أطفال يقاتلون في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدعم من تحالف تقوده السعودية».

وأفادت لجنة الخبراء المكونة من أربعة أعضاء بأنه «في أحد المعسكرات، تم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات تنظيف الأسلحة وتفادي الصواريخ».

في السياق ذاته، قال الخبراء إنهم وثقوا 10 حالات تم فيها اصطحاب أطفال للقتال بعد أن قيل لهم إنهم سيسجلون في دورات ثقافية، وتسع حالات تم فيها تقديم المساعدات الإنسانية أو رفضها للأسر «فقط على أساس مشاركة أطفالهم في القتال، أو للمعلمين على أساس ما إذا كانوا يدرسون مناهج الحوثيين»، وحالة واحدة شهدت ارتكاب عنف.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت قائمة تضم أسماء 1406 أطفال جندهم الحوثيون لقوا حتفهم في ساحة المعركة عام 2020 وقائمة تضم اسماء 562 طفلا جندهم المتمردون قتلوا في ساحة المعركة بين يناير ومايو 2021، وقال الخبراء «كانت أعمارهم بين 10 و17 سنة، وقتل عدد كبير منهم».

على صعيد متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، مقتل 90 عنصرا من جماعة الحوثي في عمليات استهداف قام بها طيران التحالف على محافظة مأرب، الواقعة شرق اليمن.

وذكر التحالف في بيان أنه «قام بتنفيذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة»، وأضاف «عملية الاستهداف دمرت نحو 31 آلية عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية».

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