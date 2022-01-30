شكرا لقرائتكم خبر انتهاء العصيان داخل سجن غويران السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت صفحة المرصد على موقع تويتر أن آخر مجموعة محاصرة في المبنى الأخير من السجن قد استسلمت.
وكانت حركة العصيان بدأت قبل نحو عشرة أيام بهجوم شنه مسلحون من داعش على السجن لإطلاق سراح عناصر وقادة التنظيم المحتجزين به.
وأفاد المرصد بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواصل حملتها الأمنية بريف دير الزور، واعتقلت المزيد من الأشخاص على خلفية أحداث السجن بتهمة التعامل مع داعش أو الانتماء له، ومن بين المعتقلين أقارب لعناصر من داعش فروا من السجن خلال الأحداث.
ووفقا للمرصد فإن سجن غويران كان يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش، وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم.
كما يذكر أن الهجوم هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم داعش كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس من عام 2019.
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