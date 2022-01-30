شكرا لقرائتكم خبر بلومبيرج: «العمالقة الصغار» سلاح صيني فتاك يهدد أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت التطورات ظهور سلاح صيني جديد أكثر فعالية وأقل إثارة للقلق، يتمثل في شركات التكنولوجيا الناشئة الصينية، أو ما يطلق عليها اسم «العملاقة الصغار».

وفي تحقيق نشرته وكالة بلومبيرج للأنباء، ترصد الوكالة الأمريكية رهانا صينيا جديدا على جيل جديد من الشركات الناشئة التي تم اختيارها في إطار برنامج حكومي طموح يستهدف تعزيز صناعة التكنولوجيا والالكترونيات الصينية حتى تتمكن من منافسة وادي السيلكون، عاصمة التكنولوجيا، الأمريكية.

وقد أثبتت هذه الشركات، غير المعروفة غالبا، قدرتها على تقديم أشياء مبتكرة وفريدة، وتستهدف قطاعات استراتيجية مثل الإنسان الآلي. وحصل رائد الأعمال «وو جانشا» على لقب «عملاق صغير».