شكرا لقرائتكم خبر الحجرف: أمن دول الخليج كل لا يتجزأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معربا عن الفخر والاعتزاز بمستوى التنسيق والتعاون الأمني القائم بين الأجهزة المختصة في دول مجلس التعاون، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها وحماية مكتسبات مواطنيها.

جاء ذلك خلال مشاركه الحجرف أمس الأول، مع وزراء الداخلية في دول المجلس لفعاليات العرض الختامي لتدريبات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية الخليجية (أمن الخليج العربي 3)، والذي استضافته السعودية في المنطقة الشرقية.

وقال الحجرف إن أمن دول مجلس التعاون واحد، وإن التنسيق والتكامل الأمني ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن الاستقرار في دول المجلس، مشيدا بالعروض التي شهدها التمرين، وذلك وفق منظومة من العمل التكاملي الأمني المشترك بروح الفريق الواحد، والتي أسهمت في تحقيق أهداف التمرين، لرفع مستوى الجاهزية والكفاءة للأجهزة الأمنية الخليجية. وأعرب الحجرف عن اعتزازه بمستوى التنظيم والإعداد المميز والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في السعودية، بقيادة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لنجاح تنظيم التمرين الأمني المشترك الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي وعلى مستوى دول المجلس بتنفيذ من أجهزة الشرطة والأمن الخليجية، مشيدا بالإمكانات والكفاءات الخليجية التي شهدها التمرين لإظهاره بالصورة المشرفة التي تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية الخليجية.