إحالة 10 متهمين في قضية كتائب حلوان للمفتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الدائرة الأولى إرهاب في مصر أمس إحالة 10 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ»كتائب حلوان». وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم وذلك على خلفية اتهامهم بـ «تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء». وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بـ»قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».

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