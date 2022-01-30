30 نائبا بالبرلمان الإيراني يصابون بكورونا

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول إن هيئة رئاسة المجلس أكدت ضرورة أن يجري جميع النواب، البالغ عددهم 290، فحوصات للسيطرة على التفشي.
وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت مع منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا، وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد.
وسجلت إيران إجمالا أكثر من 6.3 ملايين إصابة بكورونا، وأكثر من 132 ألف حالة وفاة.
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