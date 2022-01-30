جونسون يتطلع لمضاعفة القوات البريطانية بأوروبا في مواجهة التهديد الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد القوات المنتشرة لتعزيز أمن أوروبا في مواجهة التهديد الروسي في أوكرانيا.

وقال جونسون، "إن العرض الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" قيد الدراسة حاليًا والذي سيرسل رسالة واضحة إلى الكرملين مفادها أننا لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار"، وفق ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم /الأحد/.

وبالإضافة إلى زيادة عدد القوات، فإن مقر رئيس الوزراء في 10 داوننج ستريت، قال إن نشر القوات قد يشمل إرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا.

ويمكن أيضًا إرسال طائرات نفاثة سريعة وسفن حربية ومتخصصين عسكريين لحماية حلفاء الناتو، وفق رئيس الوزراء .

وقال "داونينج ستريت" إن النشر المحتمل من شأنه أن يعزز دفاعات الناتو ويدعم دعم المملكة المتحدة لشركاء دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويسافر إلى المنطقة المضطربة مطلع الأسبوع الجاري.

وسيقوم مسؤولون بريطانيون وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العرض في بروكسل الأسبوع المقبل، بينما سيناقش الوزراء الخيارات العسكرية يوم الاثنين.

كما وجه جونسون وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الدفاع بن والاس للاستعداد للذهاب إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظرائهما في الأيام المقبلة.

وقال داونينج ستريت إنه سيُطلب منهم تحسين العلاقات مع الحكومة الروسية وتشجيع وقف التصعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يسافر والاس للقاء الحلفاء هذا الأسبوع في المجر وسلوفينيا وكرواتيا نيابة عن جونسون.