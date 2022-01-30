الإمارات/ ارتفاع عدد المساجد إلى 9123

اسماعيل عبد الحي - أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الإمارات، ارتفاع عدد المساجد في الدولة إلى 9123 مسجدا بنهاية عام 2020.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال المركز في تقرير بعنوان "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، إن الدولة اهتمت منذ قيام الاتحاد بالتوسع في إنشاء المساجد على امتداد مدن الدولة ومناطقها المختلفة.

وأضاف التقرير أن عدد المساجد ارتفع من 692 مسجداً في العام 1975 إلى 9123 مسجداً بنهاية 2020.

وأوضح عدد المساجد بلغ نهاية عام 2020 نحو 9123 مسجداً، مقابل 6547 مسجداً في العام 2015 بنمو 40% وبعدد 2567 مسجداً، ومقابل 5723 مسجداً في العام 2010 بنمو بلغت نسبته 60% خلال 10 سنوات.

وأشارت البيانات إلى أن العام 1980 شهد ارتفاع عدد المساجد إلى 1335 مسجداً، و2561 مسجداً في عام 1990، وحوالي 2909 في عام 1995، ونحو 3565 مسجداً في عام 2000، فيما بلغ عدد المساجد بالدولة بنهاية العام 2005 نحو 4369 مسجداً.

كما لفت التقرير إلى أن الإمارات تهتم أيضا بدور العبادة الأخرى التي تجسد قيم التسامح والتعايش التي تتبناها الدولة لإتاحة ممارسة الشعائر الدينية لجميع المقيمين والمغتربين من مختلف الديانات.

سبوتنيك