مصر : حكم بالإعدام على 10 من أعضاء الإخوان المسلمين

قضت محكمة مصرية متخصصة في قضايا الإرهاب الأحد بإعدام 10 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة في الفترة بين عامي 2013 و2015، بحسب مسؤول قضائي.

وقررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة "إحالة أوراق عشرة متهمين" ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بالإعدام بحقهم، وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في مصر.

ومن بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.

وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.

ونسب إلى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.