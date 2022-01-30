مستشار الأمن القومي العراقي: على الجهات الدولية نقل سجناء تنظيم الدولة لمكان آخر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن معتقلي داعش يشكلون تهديدا حقيقيا.

وقال الأعرجي خلال لقاء مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق إن “الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون وهم قيادات في داعش” بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن “اللقاء استعرض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، لاسيما في مجال تدريب القوات العراقية، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي”.

وحذر الأعرجي، أنه في حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا”.

وبين الأعرجي أن “قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للتعامل مع هكذا إرهابيين خطيرين، وأن إصرار المجتمع الدولي على إبقائهم يولد شكوكا”، لافتا إلى أن :هناك من يظن أن ثمة سيناريو قادما لإعادة داعش من جديد”.

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو في العراق، أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو”.

يشار إلى أن محافظة الحسة السورية، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شهدت في الأيام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن، وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سجن غويران في الحسكة، أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، قبل أن تفرض “قسد” سيطرتها على كامل السجن.

والأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع إجمالي عدد القتلى في أحداث سجن غويران إلى 332 قتيلا، ينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال “عمليات التمشيط والتفتيش” التي تواصل إجراءها “في مباني (السجن) وأحياء محيطة به”، على ما أكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه”.