إعلان حالة الطوارئ في ألمانيا بسبب العاصفة “نادية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اجتاحت العاصفة “نادية” شمال أوروبا، وأعلنت إدارة الإطفاء في برلين حالة الطوارئ صباح الأحد، وطالبت سكان برلين عدم مغادرة المنزل أثناء العواصف والعواصف الرعدية والإبلاغ عن الحرائق وحالات الطوارئ عبر رقم الطوارئ 112.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء في برلين، إن فرقة الإطفاء تعمل حاليًا من خلال قائمة تضم ما يقرب من 65 عملية في جميع أنحاء المدينة، لكن هذه القائمة في تغير مستمر، وهناك دائما شيء يضاف بينما نكمل العمليات في مكان آخر”.

وقد سقطت شجرة على مسارات القطار على الطريق بين سبانداو وبيتشلسدورف صباح الأحد، وناشدت فرقة الإطفاء للركاب بالبقاء في القطار أثناء إصلاح الضرر.

وكانت الرياح في العاصمة تتزايد منذ ظهر السبت، وفي المساء وصلت سرعة الرياح وهبوب الرياح ما بين 55 و 75 كلم / س. و أصدرت DWD تحذيرًا رسميًا بشأن الطقس القاسي بسبب هبوب أعاصير بقوة فى المساء.

وأعلنت فرقة الإطفاء كيفية التصرف في حالة حدوث عاصفة أو إنذار بطقس شديد، من خلال نشر بعض التعليمات المتمثلة في الحفاظ على الشرفة والفناء خالية من الأوراق والأزهار، وسحب وإغلاق المظلات ، وإزالة كابلات الكهرباء من التلفزيونات والكمبيوتر، وعلاج الأضرار الطفيفة الناتجة عن المياه والتي من شأنها التوفير على رجال الإطفاء للتركيز على العمليات الهامة.

كما طالبت ادارة الإطفاء بالبقاء فى المنزل أثناء العواصف الرعدية باعتباره المكان الأكثر أمانًا.

و ضربت عاصفة “نادية” براندنبوررج، حيث أفادت مراكز السيطرة التابعة لفرق الإطفاء عن وقوع مئات العمليات ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تساقط الأشجار أو تغطية أسقف المنازل. وفي بيليتز (بوتسدام-ميتلمارك) ، أصيب أحد المشاة بجروح قاتلة بسبب سقوط ملصق انتخابي، وقال متحدث باسم خدمة الوضع بالشرطة إن الرجل توفي بعد ذلك بقليل.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية من العاصفة، كما أصدرت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية أيضًا تحذيرات من حدوث عواصف في السواحل الألمانية.

كما أوقفت شركة القطارات دويتشه بان حركة المرور لمسافات طويلة في مناطق شليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى ومكلنبورغ فوربومرن وهامبورغ وبريمن،وكانت هناك عمليات تحويل وتأخيرات وإلغاء عمليات القطارات وإيقافها على طرق هامبورج – برلين ، هامبورج – بريمن.