لليوم الرابع.. حملة أمنية للبحث عن “خلايا داعش” في الحسكة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

لليوم الرابع على التوالي، تواصل قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من قوات التحالف الدولي، الأحد،حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة الحسكة شمالي سوريا، بحثاً عن “الخلايا النائمة” المرتبطة بتنظيم داعش الذي هاجم سجن الصناعة في حي غويران، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين الذين فروا من السجن.

وشملت عمليات التمشيط خلال الساعات الماضية أحياء غويران والزهور القريبة من سجن الصناعة شمالي سوريا، بالإضافة إلى أحياء الصالحية والعزيزية والمفتي في الجهة الشمالية من المدينة، حيث تم اعتقال العشرات الذين يشتبه بانتمائهم لداعش.

وفي تطور آخر، سمحت قوات الأمن الداخلي، منذ السبت، للنازحين من حيي غويران والزهور بالعودة إلى منازلهم ضمن القطاعات التي تم الانتهاء من تمشيطها، حيث وثقت الامم المتحدة نزوح قرابة 45 ألف شخص من جراء العمليات العسكرية في مدينة الحسكة .

وقالت وكالة شمال سوريا إن قوات سوريا الديمقراطية، بمساندة من قوات التحالف الدولي، أمنت خلال الساعات الماضية وصول 28 شاحنة، تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من الأمم المتحدة إلى حي غويران.

وأظهرت مقاطع فيلمية، نشرتها قوات سوريا الديمقراطية، استسلام قيادي في تنظيم داعش يكنى بـ”أبو عبيدة” مع 5 مقاتلين كان يتحصنون داخل أحد الأقبية المحصنة في الأجزاء الشمالية من سجن الصناعة، مع العشرات من مقاتلي التنظيم الذين يرفضون الاستسلام.

وتنفذ قوات سورية الديمقراطية حملة أمنية واسعة في ريف مدينة الحسكة وناحية الهول، بالإضافة إلى مدينة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور، بحثاً عن الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيم، بحسب مراسل الحرة، شملت استجواب مئات النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا.

والأحد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه داعش على سجن غويران إلى 332 قتيلا، ينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، وسبعة مدنيين.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال “عمليات التمشيط والتفتيش” التي تواصل إجراءها “في مباني (السجن) وأحياء محيطة به”، على ما أكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن “الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه”.